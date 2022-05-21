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Хэмилтон признался, что расстроен из-за более высокого результата Расселла

Хэмилтон признался, что расстроен из-за более высокого результата Расселла
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.

«Команда проделала отличную работу, так что спасибо всем на базе, ведь у нас больше нет раскачивания на прямой, что является огромным улучшением, да и в целом управлять машиной в этот уикенд приятнее. У нас ещё сохраняется дельфинирование в скоростных поворотах вроде третьего и девятого, так что нужно продолжать работать и посмотреть, сможем ли мы добиться прибавки в прижимной силе.

Я немного расстроен, потому что хотел быть выше, и вы видели, что Джордж оказался способен быть выше, так что я продолжу атаковать.

Вчера у нас был лучший гоночный темп в сезоне, так что если мы сможем начать сражаться, например, с «Феррари», то это будет потрясающе. Думаю, что пилоты «Ред Булл», вероятно, будут быстрейшими, а мы смотрелись так, словно, возможно, поборемся с «Феррари». Это большой шаг для нас», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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