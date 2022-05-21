Расселл верит, что поборется с «Феррари» в гонке Гран-при Испании
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Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1.
«Если исходить из результатов, то это лучший результат для нашей команды за весь сезон. Если честно, то оптимизма придаёт тот факт, что наши шины не были в верном рабочем окне. Мы всегда были быстрейшими на первом секторе и испытывали проблемы на третьем, так что не смогли найти верный баланс.
Гонка обещает стать хаотичной. Вероятно, у всех будет много пит-стопов. Думаю, Макс выглядит намного быстрее остальных, а у нас есть реальный шанс сразиться с «Феррари». Если они не нашли прибавки за ночь, то, думаю, мы будем в борьбе с ними. Мы попробуем сразиться за подиум», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
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