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Шумахер прокомментировал первый в карьере выход в третий сегмент квалификации

Шумахер прокомментировал первый в карьере выход в третий сегмент квалификации
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Испании. Немец впервые в карьере пробился в решающий сегмент квалификации, после того как у Ландо Норриса аннулировали лучший круг за несоблюдение границ трассы.

«Очевидно, что мы рады попасть в третий сегмент. Пусть даже не было похоже, что мы имеем должную скорость, но нам удалось хорошо выступить. То, что я не принял участия в третьей практике, очевидно, помешало нашей работе, но мы сумели преодолеть это, так что я очень доволен сегодняшним днём и благодарен команде.

Отличные ощущения — если знать, что мы не привезли сюда никаких обновлений, а целый ряд команд сделал это. Мы всё равно остались в центре схватки, и это хорошо», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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