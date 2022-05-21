Шумахер прокомментировал первый в карьере выход в третий сегмент квалификации

Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Испании. Немец впервые в карьере пробился в решающий сегмент квалификации, после того как у Ландо Норриса аннулировали лучший круг за несоблюдение границ трассы.



«Очевидно, что мы рады попасть в третий сегмент. Пусть даже не было похоже, что мы имеем должную скорость, но нам удалось хорошо выступить. То, что я не принял участия в третьей практике, очевидно, помешало нашей работе, но мы сумели преодолеть это, так что я очень доволен сегодняшним днём и благодарен команде.



Отличные ощущения — если знать, что мы не привезли сюда никаких обновлений, а целый ряд команд сделал это. Мы всё равно остались в центре схватки, и это хорошо», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».