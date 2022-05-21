Феттель прокомментировал вылет в первом сегменте квалификации Гран-при Испании

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал 16-й результат в квалификации Гран-при Испании.
«Мы выглядели сильнее в тренировках, так что я думал, что сможем выступить лучше в квалификации. Но днём я столкнулся с проблемами с балансом. Из-за сильной избыточной поворачиваемости я не мог быстро проезжать повороты, не потеряв контроль над задней частью болида.
Однако команда проделала большую работу, чтобы подготовить две совершенно новые машины к гонке. Все приложили много усилий. Они пока не смогли увидеть награду за свой труд, но я уверен, что всё впереди. Завтра нас ждёт новый день, будем стараться изо всех сил. Старт с последних позиций не помогает добиться результата, но думаю, что мы сможем отыграться в гонке», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.
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