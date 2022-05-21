Магнуссен и Шумахер получили предупреждения после квалификации Гран-при Испании

Оба пилота «Хааса» — Кевин Магнуссен и Мик Шумахер — получили предупреждения по итогам квалификации Гран-при Испании, сообщает GPFans.
Датчанина и немца вызвали к стюардам из-за того, что они слишком медленно ехали во время квалификации, несмотря на указание гоночного директора не создавать очередь на выезде с пит-лейна.
Всего в ходе квалификации было зафиксировано 55 таких нарушений, причём, по мнению стюардов, причиной была находящаяся впереди медленная машина, за рулём которой гонщик пытался создать интервал от уже уехавшей машины.
Мик и Кевин стали лидерами такой цепочки пять раз. Учитывая то, что процедура является новой, а другие пилоты также нарушали инструкцию, гонщики «Хааса» отделались предупреждением, однако при последующих нарушениях наказание будет более серьёзным.
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