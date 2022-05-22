Норрис пожаловался на плохое самочувствие после квалификации Гран-при Испании

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не очень хорошо себя чувствует на протяжении всего уикенда Гран-при Испании.



«Говоря по правде, я на протяжении всего уикенда чувствую себя не очень хорошо. Нет, это не коронавирус. У меня просто болит горло и слезятся глаза, что не очень хорошо. Симптомов много, я не особо хорошо сплю и у меня не так много сил. Я чувствую себя хуже, чем когда-либо за долгое время. Я далёк от своей лучшей формы. И с учётом того, как проходит этот уикенд, я был рад тому, что вообще смог пройти в финал квалификации.



Но после этого круг был аннулирован, и всё было предельно просто. С бортовой камеры было ощущение, что я оставался в пределах трассы, в то время как на камерах со стороны, записями с которых пользуются в ФИА, было видно, что я явно выехал за пределы. Всё просто», — приводит слова Норриса GPFans.