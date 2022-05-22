Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис пожаловался на плохое самочувствие после квалификации Гран-при Испании

Норрис пожаловался на плохое самочувствие после квалификации Гран-при Испании
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не очень хорошо себя чувствует на протяжении всего уикенда Гран-при Испании.

«Говоря по правде, я на протяжении всего уикенда чувствую себя не очень хорошо. Нет, это не коронавирус. У меня просто болит горло и слезятся глаза, что не очень хорошо. Симптомов много, я не особо хорошо сплю и у меня не так много сил. Я чувствую себя хуже, чем когда-либо за долгое время. Я далёк от своей лучшей формы. И с учётом того, как проходит этот уикенд, я был рад тому, что вообще смог пройти в финал квалификации.

Но после этого круг был аннулирован, и всё было предельно просто. С бортовой камеры было ощущение, что я оставался в пределах трассы, в то время как на камерах со стороны, записями с которых пользуются в ФИА, было видно, что я явно выехал за пределы. Всё просто», — приводит слова Норриса GPFans.

Надёжность снова стала слабым местом «Ред Булл»! Леклер ошибся, но всё равно взял поул Надёжность снова стала слабым местом «Ред Булл»! Леклер ошибся, но всё равно взял поул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022