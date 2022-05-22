Источник: на авто Алонсо поменяли двигатель, из-за чего он стартует последним в Барселоне

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо будет последним на стартовой решётке воскресной гонки Гран-при Испании Формулы-1. В команде испанца приняли решение поменять двигатель на его болиде. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Хосеп Луис Мерлос.
Отметим, что это будет уже четвёртый мотор на авто Фернандо, и в «Альпин» решили произвести его замену сейчас, так как в квалификации Алонсо стал 17-м, и, таким образом, от штрафа почти ничего не потеряет.
Ранее Алонсо высказал надежду, что за счёт потенциальной машины безопасности он мог бы добиться более-менее приемлемого результате в Барселоне.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Алонсо в настоящее время занимает 16-е место. После пяти Гран-при в активе испанского пилота 2 очка. Возглавляет рейтинг Шарль Леклер из команды «Феррари», на счету которого 104 очка. Он будет стартовать в гонке Гран-при Испании с поул-позиции.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
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