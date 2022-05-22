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Тото Вольф: теперь «Мерседес» понимает причину дельфинирования

Тото Вольф: теперь «Мерседес» понимает причину дельфинирования
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что в команде теперь осознали причину дельфинирования.

«Теперь мы понимаем причину дельфинирования. Оказалось, что всё просто. Это аэродинамический эффект, создаваемый раскачиванием днища. Хотя на самом деле определить причину было сложно, но наша команда при помощи Майка Эллиотта и Джаррода Мёрфи её нашла.

Я считаю, что мы сделали серьёзный шаг. Пока мы не достигли максимальной производительности, но мы будем идти к этой цели поступательно. В то время как другие команды продолжали разработку своих машин, мы фактически занимались другим — изучали проблему подпрыгивания. Теперь же, когда проблема козления решена, мне кажется, что мы сможем наверстать упущенное», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

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