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Сайнс: Леклер может извлечь из болида «Феррари» больше потенциала, чем я

Сайнс: Леклер может извлечь из болида «Феррари» больше потенциала, чем я
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о нынешнем болиде команды после квалификации Гран-при Испании.

«Эту машину я нахожу более сложной в сравнении с прошлой. Я бы сказал, что она несколько подвижнее и резче. Сейчас я вижу, что Шарль явно доволен болидом и может извлечь из него больше потенциала, чем я. Как раз это в последнее время и даёт ему преимущество надо мной относительно времени на круге. Но у нас быстрая машина, и это самое главное. Мне просто нужно привыкнуть к ней.

Сейчас я, так сказать, делаю домашнюю работу, занимаясь на симуляторе и выезжая на трассу. Я пытаюсь заставить себя привыкнуть к этому балансу и думаю, что обязательно этого добьюсь», — приводит слова Сайнса Motorsport.

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