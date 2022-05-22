Мартинс выиграл основную гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — четвёртый

Французский гонщик Виктор Мартинс одержал победу в главной гонке этапа Формулы-3 в Барселоне. Мартинс на старте опередил обладателя поул-позишен Романа Станека и уверенно удерживал лидерство на протяжении всей дистанции. Александр Смоляр, несмотря на неплохой старт, в первом повороте пропустил Исака Хаджара и провёл всю гонку на четвёртом месте.



Младший брат Шарля Леклера, Артур, после слабого старта боролся за места на грани топ-10, а затем столкнулся с Давидом Видалесом. Монегаска признали виновным в аварии и дали пять штрафных секунд, с учётом которых Артур финишировал 14-м.



Формула-3. Барселона. Основная гонка



1. Виктор Мартинс — 24 круга.

2. Роман Станек +2.3.

3. Исак Хаджар +3.0.

4. Александр Смоляр +3.6.

5. Оливер Берман +4.3.

6. Джек Кроуфорд +5.4.

7. Кайо Коллет +6.6.

8. Федерико Колапинто +6.8.

9. Кайл Фредерик +8.4.

10. Хуан Мануэль Корреа +12.0.

11. Грегуар Соси +14.1…

14. Артур Леклер +18.3…

28. Давид Видалес — сошёл.



Формула-3. Общий зачёт



1. Виктор Мартинс — 62 очка.

2. Роман Станек — 56.

3. Джек Кроуфорд — 50.

4. Исак Хаджар — 47.

5. Артур Леклер — 43.

6. Александр Смоляр — 28.