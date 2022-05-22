Мартинс выиграл основную гонку Формулы-3 в Барселоне, Смоляр — четвёртый

Французский гонщик Виктор Мартинс одержал победу в главной гонке этапа Формулы-3 в Барселоне. Мартинс на старте опередил обладателя поул-позишен Романа Станека и уверенно удерживал лидерство на протяжении всей дистанции. Александр Смоляр, несмотря на неплохой старт, в первом повороте пропустил Исака Хаджара и провёл всю гонку на четвёртом месте.
Младший брат Шарля Леклера, Артур, после слабого старта боролся за места на грани топ-10, а затем столкнулся с Давидом Видалесом. Монегаска признали виновным в аварии и дали пять штрафных секунд, с учётом которых Артур финишировал 14-м.
Формула-3. Барселона. Основная гонка
1. Виктор Мартинс — 24 круга.
2. Роман Станек +2.3.
3. Исак Хаджар +3.0.
4. Александр Смоляр +3.6.
5. Оливер Берман +4.3.
6. Джек Кроуфорд +5.4.
7. Кайо Коллет +6.6.
8. Федерико Колапинто +6.8.
9. Кайл Фредерик +8.4.
10. Хуан Мануэль Корреа +12.0.
11. Грегуар Соси +14.1…
14. Артур Леклер +18.3…
28. Давид Видалес — сошёл.
Формула-3. Общий зачёт
1. Виктор Мартинс — 62 очка.
2. Роман Станек — 56.
3. Джек Кроуфорд — 50.
4. Исак Хаджар — 47.
5. Артур Леклер — 43.
6. Александр Смоляр — 28.
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