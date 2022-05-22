В Ф-1 ужесточат штрафы для пилотов, которые слишком медленно проходят круг в квалификации

Стюарды Формулы-1 намерены занять более жёсткую позицию по отношению к гонщикам, которые слишком медленно проходят круг во время квалификационных заездов. Об этом информирует RaceFans.
Напомним, в ходе квалификации Гран-при Испании было зафиксировано 55 подобных нарушений. Предупреждения, в частности, получили пилота «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер. Дальнейших дисциплинарных мер в отношении них не последовало.
Напомним, сегодня, 22 мая, состоится гонка шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Испании. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Испании — 2022. Онлайн-трансляция гонки
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Барселоне:
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