В Ф-1 ужесточат штрафы для пилотов, которые слишком медленно проходят круг в квалификации

Стюарды Формулы-1 намерены занять более жёсткую позицию по отношению к гонщикам, которые слишком медленно проходят круг во время квалификационных заездов. Об этом информирует RaceFans.



Напомним, в ходе квалификации Гран-при Испании было зафиксировано 55 подобных нарушений. Предупреждения, в частности, получили пилота «Хааса» Кевин Магнуссен и Мик Шумахер. Дальнейших дисциплинарных мер в отношении них не последовало.

Напомним, сегодня, 22 мая, состоится гонка шестого этапа Формулы-1 — Гран-при Испании. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию гонки, следить за ходом которой можно, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Испании — 2022. Онлайн-трансляция гонки

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