Фелипе Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Барселоне

Бразильский пилот Фелипе Другович одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Барселоне. Второй результат по итогам заезда показал австралиец Джек Дуэн. Топ-3 замкнул датский гонщик Фредерик Вести.

Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс показал 17-й результат.

Отметим, что Друговичу грозит штраф за то, что он срезал линию заезда на пит-лейн. По этой причине бразилец после обгона Дуэна по просьбе команды пытался создать как можно больший отрыв на случай штрафа.

Формула-2. Барселона. Основная гонка:



1. Фелипе Другович (MP Motorsport) — 1.36,165

2. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +5,6

3. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +23,1

4. Логан Сарджент (Carlin) +24,7

5. Клеман Новалак (MP Motorsport) +25,0

6. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +31,4

7. Зеландия Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +32,1

8. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +35,6

9. Зеландия Лиам Лоусон (Carlin) +37,1

10. Рой Ниссани (DAMS) +37,2