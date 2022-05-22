Фелипе Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Барселоне

Бразильский пилот Фелипе Другович одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Барселоне. Второй результат по итогам заезда показал австралиец Джек Дуэн. Топ-3 замкнул датский гонщик Фредерик Вести.
Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс показал 17-й результат.
Отметим, что Друговичу грозит штраф за то, что он срезал линию заезда на пит-лейн. По этой причине бразилец после обгона Дуэна по просьбе команды пытался создать как можно больший отрыв на случай штрафа.
Формула-2. Барселона. Основная гонка:
1. Фелипе Другович (MP Motorsport) — 1.36,165
2. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +5,6
3. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +23,1
4. Логан Сарджент (Carlin) +24,7
5. Клеман Новалак (MP Motorsport) +25,0
6. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +31,4
7. Зеландия Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +32,1
8. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +35,6
9. Зеландия Лиам Лоусон (Carlin) +37,1
10. Рой Ниссани (DAMS) +37,2
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