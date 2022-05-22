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Фелипе Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Барселоне

Фелипе Другович выиграл основную гонку Формулы-2 в Барселоне
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Бразильский пилот Фелипе Другович одержал победу в основной гонке Формулы-2 в Барселоне. Второй результат по итогам заезда показал австралиец Джек Дуэн. Топ-3 замкнул датский гонщик Фредерик Вести.

Воспитанник «Ред Булл» Юри Випс показал 17-й результат.

Отметим, что Друговичу грозит штраф за то, что он срезал линию заезда на пит-лейн. По этой причине бразилец после обгона Дуэна по просьбе команды пытался создать как можно больший отрыв на случай штрафа.

Формула-2. Барселона. Основная гонка:

1. Фелипе Другович (MP Motorsport) — 1.36,165
2. Джек Дуэн (UNI-Virtuosi Racing) +5,6
3. Фредерик Вести (ART Grand Prix) +23,1
4. Логан Сарджент (Carlin) +24,7
5. Клеман Новалак (MP Motorsport) +25,0
6. Энцо Фиттипальди (Charouz Racing System) +31,4
7. Зеландия Маркус Армстронг (Hitech Grand Prix) +32,1
8. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +35,6
9. Зеландия Лиам Лоусон (Carlin) +37,1
10. Рой Ниссани (DAMS) +37,2

Формула-2 2022. Этап 4, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка 2 (37 кругов)
22 мая 2022, воскресенье. 12:35 МСК
Окончено
1
Фелипе Другович
MP Motorsport
1:02:14.874
2
Джек Дуэн
UNI-Virtuosi Racing
+5.630
3
Фредерик Вести
ART Grand Prix
+23.169
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