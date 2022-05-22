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Лэнс Стролл нашёл доказательство невиновности «Астон Мартин» перед «Ред Булл»

Лэнс Стролл нашёл доказательство невиновности «Астон Мартин» перед «Ред Булл»
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл предложил свою версию доказательство того, что авто его команды не является копией болида «Ред Булл». В качестве аргумента своей позиции он обратил внимание на неудачное выступление «Астон Мартин» в квалификации Гран-при Испании, где и он, и Себастьян Феттель не сумели пройти во второй сегмент.

«Какой результат в квалификации показал «Ред Булл». Так вот, если бы наши авто были бы их копиями, мы оказались бы на две секунды быстрее», — приводит слова Стролла The Race.

Ранее в Международной автомобильной федерации пришли к выводу, что никаких нарушений в действиях «Астон Мартин» не было.

Напомним, гонка Гран-при Испании состоится сегодня, 22 мая. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени.

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