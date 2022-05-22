«Слишком много совпадений». Глок — о подозрениях «Ред Булл» в отношении «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок поделился мыслями относительно подозрений команды «Астон Мартин». Ранее высказывалось мнение, что британский гоночный коллектив скопировал боковые понтоны у другой команды Формулы-1, «Ред Булл», что запрещено техническим регламентом «Королевских гонок».



«Форма боковых понтонов, вентиляционное отверстие, днище — всё это идентично тому, что есть у «Ред Булл». Для меня слишком много совпадений. Люди из «Ред Булл» перешли в эту команду до изменения концепции, и теперь они являются единственным гоночным коллективом, у которого параллельно разрабатывались две версии автомобиля. На мой взгляд, это неосуществимо с точки зрения ограниченного бюджета», — приводит слова Глока GrandPX.news со ссылкой на Sky Germany.

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