Ферстаппен выиграл Гран-при Испании, Перес — второй, Леклер — сошёл

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании. Второе место занял его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер уверенно лидировал после старта, но сошёл из-за технических проблем с машиной.
Гран-при Испании. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.
8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.
18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.
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