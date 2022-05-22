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Ферстаппен догнал Фанхио по числу побед в Формуле-1, опередив Пике и Нико Росберга

Ферстаппен догнал Фанхио по числу побед в Формуле-1, опередив Пике и Нико Росберга
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Победа на Гран-при Испании Формулы-1 стала для голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена 24-й в карьере. По этому показателю голландец догнал пятикратного чемпиона мира Хуана-Мануэля Фанхио и теперь делит с ним 11-е место. Следующий успех позволит Ферстаппену догнать Джима Кларка и Ники Лауду и разделить с ними девятую позицию.

Гонщики Формулы-1 с наибольшим числом побед в чемпионате мира.

1. Льюис Хэмилтон — 103 победы
2. Михаэль Шумахер — 91
3. Себастьян Феттель — 53
4. Ален Прост — 51
5. Айртон Сенна — 41
6 Фернандо Алонсо — 32
7. Найджел Мэнселл — 31
8. Джеки Стюарт — 27
9-10. Джим Кларк — 25
9-10. Ники Лауда — 25
11-12. Хуан-Мануэль Фанхио — 24
11-12. Макс Ферстаппен — 24
13-14. Нельсон Пике — 23
13-14. Нико Росберг — 23.

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