Ферстаппен догнал Фанхио по числу побед в Формуле-1, опередив Пике и Нико Росберга

Победа на Гран-при Испании Формулы-1 стала для голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена 24-й в карьере. По этому показателю голландец догнал пятикратного чемпиона мира Хуана-Мануэля Фанхио и теперь делит с ним 11-е место. Следующий успех позволит Ферстаппену догнать Джима Кларка и Ники Лауду и разделить с ними девятую позицию.

Гонщики Формулы-1 с наибольшим числом побед в чемпионате мира.



1. Льюис Хэмилтон — 103 победы

2. Михаэль Шумахер — 91

3. Себастьян Феттель — 53

4. Ален Прост — 51

5. Айртон Сенна — 41

6 Фернандо Алонсо — 32

7. Найджел Мэнселл — 31

8. Джеки Стюарт — 27

9-10. Джим Кларк — 25

9-10. Ники Лауда — 25

11-12. Хуан-Мануэль Фанхио — 24

11-12. Макс Ферстаппен — 24

13-14. Нельсон Пике — 23

13-14. Нико Росберг — 23.