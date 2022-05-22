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«Трудное начало, но хороший конец». Ферстаппен высказался о победе в Испании

«Трудное начало, но хороший конец». Ферстаппен высказался о победе в Испании
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу победы на Гран-при Испании.

«Да, я вылетел в начале. Внезапно подул сильный попутный ветер, и я потерял заднюю часть машины. Потом я оказался в «паровозике» и пытался атаковать, но моя DRS не всегда работала, из-за чего пришлось очень нелегко, но нам удалось выровнять ситуацию и провести отличную гонку, которую в итоге удалось выиграть. Это было трудное начало, но хорошее завершение.

Я старался оставаться сосредоточенным; конечно, неприятно, когда происходят подобные вещи, но я очень рад победе и очень рад за Чеко. Это был отличный результат для команды», — сказал Ферстаппен после гонки.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.
2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.
7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.
8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.
14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.
16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.
18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.
Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.

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