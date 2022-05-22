Рэпер Дрейк проиграл $ 230 тыс., поставив на победу Леклера на Гран-при Испании

Известный канадский рэпер Дрейк перед стартом гонки Гран-при Испании поделился в своих социальных сетях скриншотом со ставкой, которую он сделал на исход этапа Формулы-1. Дрейк поставил 300 тысяч канадских долларов (примерно $ 230 тыс.) на победу обладателя поул-позишен пилота «Феррари» Шарля Леклера. Коэффициент на победу Леклера составлял 2.5, так что рэпер мог получить на выходе уже 750 тысяч канадских долларов.

«Это моя первая ставка на Формулу-1. Посмотрим, как пойдёт!» — написал Дрейк в сопровождении к скриншоту.



Леклер действительно лидировал в гонке и был близок к победе, однако из-за проблем с силовой установкой «Феррари» заехал в боксы и сошёл. Таким образом, ставка рэп-исполнителя не сыграла.