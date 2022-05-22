Рэпер Дрейк проиграл $ 230 тыс., поставив на победу Леклера на Гран-при Испании
Поделиться
Известный канадский рэпер Дрейк перед стартом гонки Гран-при Испании поделился в своих социальных сетях скриншотом со ставкой, которую он сделал на исход этапа Формулы-1. Дрейк поставил 300 тысяч канадских долларов (примерно $ 230 тыс.) на победу обладателя поул-позишен пилота «Феррари» Шарля Леклера. Коэффициент на победу Леклера составлял 2.5, так что рэпер мог получить на выходе уже 750 тысяч канадских долларов.
«Это моя первая ставка на Формулу-1. Посмотрим, как пойдёт!» — написал Дрейк в сопровождении к скриншоту.
Леклер действительно лидировал в гонке и был близок к победе, однако из-за проблем с силовой установкой «Феррари» заехал в боксы и сошёл. Таким образом, ставка рэп-исполнителя не сыграла.
Комментарии
- 22 мая 2022
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24
-
13:43
-
13:19
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:20
-
10:17
-
10:09
-
09:38
-
00:52
- 21 мая 2022
-
23:58
-
22:41
-
22:11
-
21:47
-
21:14
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:07
-
19:42
-
19:37
Партнерский контент