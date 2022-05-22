Перес — о выступлении на Гран-при Испании: это командный результат

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу итогов Гран-при Испании, где ему удалось финишировать вторым. Напомним, первое место занял его напарник по команде Макс Ферстаппен.

«В этот уик-энд я чувствовал большую поддержку, поэтому очень рад впервые оказаться на подиуме во время Гран-при Испании.

Очень близкая гонка. Мы использовали разные стратегии. В начале я пропустил Макса вперёд. Потом я подумал, что смогу пройти его и не потерять решающие секунды, чтобы и моя стратегия сработала. Но в любом случае это командный результат», — сказал Перес после гонки.

Гран-при Испании. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.

8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.

18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.