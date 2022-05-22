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Вольф: Хэмилтон мог бы побороться за победу

Вольф: Хэмилтон мог бы побороться за победу
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал финиш Льюиса Хэмилтона на пятом месте после прорыва с 19-го. Британец на первом круге столкнулся с Кевином Магнуссеном, после чего предложил команде сойти, чтобы поберечь ресурс двигателя.

«Всегда нужно принимать решение, когда ты вроде потерял гонку — стоит ли продолжать. С точки зрения пилота: «Это невозможно, я в 50 секундах позади». Но мы никогда не сдаёмся. В итоге его гоночный темп был приличным. Он мог бы побороться за победу.

Я рад, что мы не оформили сход Льюиса, потому что это была самая ценная для нас гонка в плане сравнения двух машин — их настроек и шин.

Во время гонки мы видели утечку на болиде Хэмилтона, и было неясно, финишируем ли мы. В итоге еле добрались до финишной черты. Не уверен, повредили мы мотор или нет», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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