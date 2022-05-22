Карлос Сайнс рассказал о вылете и полученных повреждениях автомобиля
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Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Испании.
«Досадно. Плохая гонка со старта до финиша. У меня было много проблем с балансом, а в четвёртом повороте я вылетел после порыва ветра — не знал, как с ним справиться, и в итоге вылетел в гравий.
Я сильно повредил днище машины, после чего в оставшейся части гонки было очень мало прижимной силы. В итоге я стал четвёртым после серьёзных проблем в гонке. Что имеем, то имеем.
Это плохая гонка для команды. Досадно, что Шарль сошёл. Не знаю точной причины произошедшего. Это часть чемпионата из 22 гонок, всегда будут плохие и хорошие. Эта получилась для команды худшей, но в Монако мы постараемся отыграться», — приводит слова Сайнса Marca.
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