Карлос Сайнс рассказал о вылете и полученных повреждениях автомобиля

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Испании.



«Досадно. Плохая гонка со старта до финиша. У меня было много проблем с балансом, а в четвёртом повороте я вылетел после порыва ветра — не знал, как с ним справиться, и в итоге вылетел в гравий.



Я сильно повредил днище машины, после чего в оставшейся части гонки было очень мало прижимной силы. В итоге я стал четвёртым после серьёзных проблем в гонке. Что имеем, то имеем.



Это плохая гонка для команды. Досадно, что Шарль сошёл. Не знаю точной причины произошедшего. Это часть чемпионата из 22 гонок, всегда будут плохие и хорошие. Эта получилась для команды худшей, но в Монако мы постараемся отыграться», — приводит слова Сайнса Marca.