Магнуссен — о столкновении с Хэмилтоном: я получил удар в четвёртом повороте

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с британским пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в гонке Гран-при Испании. Магнуссен и Хэмилтон боролись за шестое место, а после контакта оба были вынуждены поехать на пит-стопы. В итоге Кевин финишировал 17-м.



«Я был снаружи и получил удар в четвёртом повороте. Сразу после этого возник прокол, что по сути стало концом нашей гонки. Думаю, мы выбрали непростую стратегию из-за инцидента на первом круге, но когда шины были относительно свежими, то машина была хороша. Двигаемся дальше», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».

Гран-при Испании. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.

8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.

18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.