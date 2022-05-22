Алонсо прокомментировал финиш на девятом месте после старта последним

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал финиш на девятом месте в гонке Гран-при Испании Формулы-1 после старта с 20-й и последней стартовой позиции.



«Здорово финишировать в очках — особенно после вчерашней плохой квалификации. Я очень этому рад. Атмосфера сегодня была особенной, и пусть даже мы стартовали последними, но я считаю, что мы сумели показать шоу для болельщиков. Ощущения немного похожи на победу! Надеюсь, теперь мы сможем начать постоянно набирать очки. Думаю, нам ещё нужно прибавить по субботам, но сегодня мы проделали хорошую работу», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».

Гран-при Испании. Гонка:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов.

2. Серхио Перес («Ред Булл») +13.072.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.927.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +45.208.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +54.534.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +59.976.

7. Эстебан Окон («Альпин») +1:15.397.

8. Ландо Норрис («Макларен») +1:23.235.

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг.

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг.

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1 круг.

14. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг.

16. Николас Латифи («Уильямс») + 2 круга.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») + 2 круга.

18. Александер Албон («Уильямс») + 2 круга.

Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»), Шарль Леклер «(Феррари») — сошли.