Норрис завоевал очки на Гран-при Испании, несмотря на заболевание тонзиллитом

У британского гонщика «Макларена» Ландо Норриса диагностирован тонзиллит, сообщил глава команды Андреас Зайдль. Несмотря на плохое самочувствие, Норрис принял участие в гонке Гран-при Испании и финишировал на восьмом месте.



«Мы не можем достаточно его поблагодарить за такую борьбу. Он показал отличный бойцовский дух. В итоге он позволил нам набрать четыре очка.



Очевидно, что в решении насчёт выхода на старт участвовал доктор — мы бы не рисковали здоровьем Ландо. После того как врач дал зелёный свет, Ландо сказал, что хотел бы попробовать. Он плохо себя чувствовал весь уик-энд. При тонзиллите твой уровень энергии низкий, так что гонка была сложной, особенно при такой жаркой погоде. К концу гонки и после неё он был опустошён.



Теперь нам надо удостовериться, что он отдохнёт в следующие четыре дня и выступит в Монако. Надеюсь, он будет в порядке. Как вы знаете, у нас есть разные варианты с резервными гонщиками, но мы надеемся, что Ландо будет в порядке», — приводит слова Зайдля RaceFans.

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