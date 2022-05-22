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Бинотто объяснил, почему «Феррари» сохраняет оптимизм после потери лидерства

Бинотто объяснил, почему «Феррари» сохраняет оптимизм после потери лидерства
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто нашёл позитивные моменты в Гран-при Испании, несмотря на сход лидировавшего в гонке Шарля Леклера.

«Стакан наполовину полон. После шести гонок у нас очень быстрая машина, которая взяла вчера поул и работала сегодня лучше всех. Мы должны быть довольны, что создали хорошую машину и способны развивать её. Конечно, нам жаль, что возникла проблема с надёжностью силового блока, но я горжусь работой ребят. Мы вместе постараемся понять и устранить возникшую проблему.

Я доволен гоночным темпом после последних этапов, на которых были проблемы. Сегодня были непростые условия, трасса в Барселоне сильно изнашивает шины. Но, вероятно, сегодня у нашей команды был наименьший износ передних колёс», — приводит слова Бинотто итальянская редакция Motorsport.

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