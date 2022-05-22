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Хэмилтон объяснил, почему предлагал команде сойти после аварии на старте

Хэмилтон объяснил, почему предлагал команде сойти после аварии на старте
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, почему после столкновения с Кевином Магнуссеном на первом круге гонки Гран-при Испании он предлагал команде оформить сход. В итоге британец завершил гонку пятым.

«Я отставал на 30 секунд и думал, что использую весь потенциал мотора ради того, чтобы ехать последним или в районе топ-15, а потом получить штраф за замену двигателя. Думал, что мы можем поберечь мотор и побороться в другой раз. К счастью, мы так не поступили.

Вообще, я надеялся на более плавную гонку без проблемы на старте. В Джидде после старта 15-м мне было трудно даже попасть в топ-10, так что я думал, что вернуться в очки нереально. Но мне ответили, что я могу стать восьмым. Я не мог понять как, и думал, что они настроены супероптимистично. Но я подумал: давайте выложимся по максимуму и посмотрим, где я окажусь», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.

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