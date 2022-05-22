Маттиа Бинотто с помощью цифр опроверг существенный прогресс «Мерседеса»

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал прогресс соперников из «Мерседеса» на Гран-при Испании. Гонщик немецкой команды Джордж Расселл занял третье место, однако Бинотто обратил внимание, что представители «Мерседеса» всё равно много уступали гонщикам «Феррари» и «Ред Булл».



«Поздравляю их, они улучшили скорость машины. Однако в квалификации они проиграли семь десятых на довольно короткой трассе, а сегодня были в 30 секундах или больше от «Ред Булл». Вероятно, Шарлю они проиграли бы 40. Сорок секунд за 66 кругов — или шесть-семь десятых на круге. Это всё ещё существенно. Как «Феррари» в прошлом году», — приводит слова Бинотто GPFans со ссылкой на Sky Sports.



Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что без аварии на старте Льюис Хэмилтон мог получить шанс побороться в гонке за победу.

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