Маттиа Бинотто с помощью цифр опроверг существенный прогресс «Мерседеса»

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал прогресс соперников из «Мерседеса» на Гран-при Испании. Гонщик немецкой команды Джордж Расселл занял третье место, однако Бинотто обратил внимание, что представители «Мерседеса» всё равно много уступали гонщикам «Феррари» и «Ред Булл».
«Поздравляю их, они улучшили скорость машины. Однако в квалификации они проиграли семь десятых на довольно короткой трассе, а сегодня были в 30 секундах или больше от «Ред Булл». Вероятно, Шарлю они проиграли бы 40. Сорок секунд за 66 кругов — или шесть-семь десятых на круге. Это всё ещё существенно. Как «Феррари» в прошлом году», — приводит слова Бинотто GPFans со ссылкой на Sky Sports.
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что без аварии на старте Льюис Хэмилтон мог получить шанс побороться в гонке за победу.
- 22 мая 2022
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24
-
13:43
-
13:19
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:20
-
10:17
-
10:09
-
09:38
-
00:52
- 21 мая 2022
-
23:58