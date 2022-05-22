Фернандо Алонсо сделал новое заявление насчёт работы стюардов на Гран-при Майами

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо вновь высказался по поводу работы стюардов на Гран-при Майами.
«Поразмыслив над тем, что произошло в Майами, возможно, сейчас я смотрю на это по-другому. Стюарды сделали свою работу в Майами, и, возможно, мы видим вещи по-другому, находясь внутри машины в самый разгар событий. Я полностью поддерживаю идеи ФИА, и мы хотим работать с ними, чтобы улучшить шоу для болельщиков», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
Напомним, Алонсо назвал стюардов Гран-при Майами некомпетентными и непрофессиональными после штрафа, который стоил ему очков в гонке. Испанец получил два пятисекундных штрафа. Первый – за столкновение с Пьером Гасли. Второй Фернандо получил за то, что срезал трассу в 14-м повороте, получив «долгосрочное преимущество» — с ним гонщик «Альпин» и не согласен.
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