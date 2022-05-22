Марко объяснил проблемы Ферстаппена с DRS на Гран-при Испании

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу проблем пилота Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании.
«Мы более чем счастливы, потому что у нас были большие трудности. Система DRS часто не открывалась, хотя иногда она работала нормально. Это заставило нас перейти с тактики с двумя остановками на вариант с тремя пит-стопами, потому что иначе мы не могли пройти Расселла.
Пока Макс заезжал на бордюры, DRS не открывалась. Затем он стал раздражаться и иногда нажимал на кнопку DRS чаще, в результате чего крыло закрывалось.
Мы должны были решить проблему сами и думали, что нам это удалось после модификаций, которые мы провели после квалификации, но, видимо, это не так.
У нас также были проблемы с температурой. Но мы доказали, что у нас самая быстрая машина в Формуле-1, когда мы оказываемся на чистом воздухе», — приводит слова Марко RacingNews365.
- 22 мая 2022
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