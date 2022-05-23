Хэмилтон: если бы не столкновение с Магнуссеном в начале гонки, я бы боролся за победу
Поделиться
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что смог бы побороться за победу на Гран-при Испании, если бы не столкновение с Кевином Магнуссеном на первом круге гонки.
«Мы многое улучшили в машине, и гоночный темп стал намного лучше — в гонке болид стал ощущаться гораздо приятнее.
Они экспериментировали с чем-то на машине Джорджа, что в итоге оказалось лучшим вариантом в квалификации, и, возможно, на следующей гонке я возьму это на вооружение.
Думаю, если бы не столкновение с Магнуссеном в начале гонки, я бы боролся с «Ред Булл» за победу», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
Напомним, в итоге британец завершил гонку пятым. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес.
Комментарии
- 23 мая 2022
-
01:11
-
00:26
- 22 мая 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:13
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24
-
13:43
-
13:19
-
12:07
-
12:04
-
12:00
-
11:20
Партнерский контент