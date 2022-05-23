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Хэмилтон: если бы не столкновение с Магнуссеном в начале гонки, я бы боролся за победу

Хэмилтон: если бы не столкновение с Магнуссеном в начале гонки, я бы боролся за победу
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что смог бы побороться за победу на Гран-при Испании, если бы не столкновение с Кевином Магнуссеном на первом круге гонки.

«Мы многое улучшили в машине, и гоночный темп стал намного лучше — в гонке болид стал ощущаться гораздо приятнее.

Они экспериментировали с чем-то на машине Джорджа, что в итоге оказалось лучшим вариантом в квалификации, и, возможно, на следующей гонке я возьму это на вооружение.

Думаю, если бы не столкновение с Магнуссеном в начале гонки, я бы боролся с «Ред Булл» за победу», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, в итоге британец завершил гонку пятым. Победу одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а второе место занял его партнёр по команде Серхио Перес.

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