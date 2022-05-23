Ферстаппен и Гасли чуть не опоздали на старт. В «Феррари» не исключили нарушения правил

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли были на грани того, чтобы начать гонку Гран-при Испании с пит-лейна. Все обратили внимание, что представители основной и младшей команд «быков» покинули пит-лейн всего за восемь секунд до его закрытия. В «Ред Булл» объяснили задержку работой над системой DRS, однако, по информации Auto Motor und Sport и The Race, на самом деле у «Ред Булл» возникли проблемы с температурой топлива: оно оказалось слишком холодным. Согласно регламенту, топливо должно быть не более чем на 10 градусов прохладнее, чем температура окружающего воздуха. «Ред Булл» удалось прогреть топливо до допустимой отсечки в последний момент.



При этом некоторые конкуренты «быков», включая «Феррари», не исключают, что по факту команда всё-таки нарушила правила. Согласно регламенту, топливо должно соответствовать температуре в момент, «когда машина используется». По мнению «Скудерии», когда болид находится в боксах, то он также используется, так что если в этот момент топливо было слишком холодным, то это являлось нарушением.



«Нужно, чтобы температура была ниже не более чем на 10 градусов, чем температура воздуха. Так должно быть в любой момент Гран-при. То есть не только когда машина выезжает, но и когда она в боксах. Но я могу только доверять ФИА. Они проверили, и их всё устроило», — отметил глава «Феррари» Маттиа Бинотто.