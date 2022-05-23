Стала известна причина проблем с DRS на машине Ферстаппена

Спортивный консультант «Ред Булл» объяснил проблемы Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании. Выяснилось, что его неправильная работа DRS на протяжении всего уикенда была связана с новым и более лёгким механизмом, который не был установлен на машине Серхио Переса.
«При таких темпах развития невозможно создать всё сразу для двух машин. Когда у вас есть ограничения по весу, вы должны начать делать детали легче, и мы достигли предела. Если переборщить, то детали начнут гнуться или перестанут быть жёсткими, так что это сложный путь. В Монако мы будем действовать безопаснее: там два килограмма почти не дают разницы.
После второго схода Ферстаппена все сказали, что для нас всё кончено в этом чемпионате. Но я ещё тогда сказал, что у нас впереди много гонок, и мы отыграемся.
Когда мы так выступаем на такой трассе, как Барселона, это показывает, что у нас не просто хорошая машина в начале сезона. Сегодня у нас были проблемы, как и у Макса Ферстаппена в начале сезона. Такое может случиться. Но чемпионат сейчас только начинается», — приводит слова Марко GrandPX.news.
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