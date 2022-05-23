Ферстаппен отреагировал на решение судей не наказывать Расселла за жёсткую оборону

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл не нарушал правила во время их борьбы за позицию на Гран-при Испании.

На 24-м круге Ферстаппен нырнул на внутреннюю траекторию на подходе к первому повороту. Но когда казалось, что обгон завершён, Расселл пронёсся по внешней стороне. При этом он поставил под угрозу выход из второго поворота и позволил Ферстаппену начать новую атаку по внешней стороне затяжного третьего поворота.



Оба гонщика проходили поворот широко, в результате чего Ферстаппен оказался за пределами трассы, а Расселл почти достиг белой линии.



Гоночные стюарды ФИА сначала отметили эту стычку, но решили не расследовать её дальше.

«К счастью, ничего не произошло с ФИА. На внешней стороне трассы тоже было достаточное сцепление, так что я не против. Я был снаружи от Расселла, но я также находился в слепой зоне Джорджа, так что, думаю, он даже не заметил, где именно я был. Ну, конечно, он знал, что я там, но там всегда трудно полностью понять, в какой позиции сейчас машина, потому что это быстрый поворот. Если бы я был на месте Джорджа, то, вероятно, сделал то же самое. Так уж мы устроены», — приводит слова Ферстаппена GPFans.