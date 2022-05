Чивчян выиграл этап RDS GP в Нижнем Новгороде. Этот успех стал для него рекордным

Главными героями уикенда Гран-при Российской Дрифт Серии в Нижнем Новгороде стали пилоты «Форвард Авто», изменившие своими победами расклад сил в турнирной таблице главного чемпионата страны по дрифту. Сразу два представителя красноярской команды вновь оказались на подиуме RDS GP 2022, коллектив одержал победу в командном зачёте, а Георгий Чивчян подтвердил статус рекордсмена «Нижегородского кольца».



Парные заезды топ-16 начались с сенсационного поражения Евгения Лосева — представитель SINTEC FRESH AUTO DRIFT, выигравший квалификацию с 98 баллами, уступил в дуэли Владиславу Шубадерову из-за собственной ошибки. В итоге из трёх пилотов московской команды, действующего чемпиона RDS GP, в борьбе остался только Дамир Идиятулин.



Турнирная таблица свела его в дуэли с Дмитрием Ермохиным (BY Motorsport). Оба пилота выступали настолько синхронно, что даже OMT-заезда не хватило, чтобы назвать сильнейшего — судьи назначили ещё один OMT! По итогам трёх в общей сложности дуэлей Дамир Идиятулин всё-таки уступил Дмитрию Ермохину, который отправился дальше в топ-4.



Для пилота BY Motorsport, который не смог на Moscow Raceway принять участия даже в топ-16 из-за технических проблем, на этом приключения не закончились. Соперником в топ-4 оказался Роман Тиводар («Форвард Авто»), и всё вновь свелось к OMT-заезду! Только после второго проезда этой пары пилотов судьи назвали имя первого полуфиналиста – и им стал Дмитрий Ермохин.



Его соперником в борьбе за победу на «Нижегородском кольце» стал Георгий Чивчян – на пути к финалу лидер «Форвард Авто» сначала взял верх над Сергеем Саком (BY Motorsport), а затем технические проблемы у Ивана Никулина (пилот FailCrew Дарксайд стал жертвой столкновения с Никитой Шиковым из Carville Racing) практически без борьбы открыли Гоче дорогу в полуфинал. Там в классическом сибирском дерби трёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян встретился с Аркадием Цареградцевым (FailCrew Дарксайд), который уступил сначала Гоче, а потом в битве за 3-е место проиграл и Роману Тиводару.



В главной дуэли дня за первое место на подиуме Георгий Чивчян пусть ненамного, но оказался сильнее Дмитрия Ермохина. Успех на втором этапе RDS GP 2022 стал для пилота рекордным — это уже седьмая победа Чивчяна на «Нижегородском кольце», и больше Георгия на этой трассе никто в RDS не выигрывал.



RDS GP-2022. NRing. Личный зачёт. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто»)

Дмитрий Ермохин (BY Motorsport)

Роман Тиводар («Форвард Авто»).



RDS GP-2022. NRing. Командный зачёт. Топ-3:

«Форвард Авто» — 398 очков

BY Motorsport — 281

FailCrew Дарксайд — 268.



RDS GP-2022. Личный зачёт после двух этапов. Топ-3:

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 406 баллов

Роман Тиводар («Форвард Авто») — 363 балла

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 362 балла.



RDS GP-2022. Командный зачёт после двух этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 769 баллов

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 621 балл

BY Motorsport — 447 баллов.



После этапа в Нижнем Новгороде пилоты Гран-при Российской Дрифт Серии вернутся на трассу уже во втором месяце лета. Третий этап RDS GP 2022 примет 2-3 июля автодром ADM Raceway в Москве.