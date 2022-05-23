«КАМАЗ-мастер» опередил «МАЗ-СПОРТавто» в первой совместной гонке 2022 года

В воскресенье, 22 мая, в Астраханской области завершилась баха «Арчеда», которую многие участники рассматривали как проверочную гонку перед ралли-марафоном «Шёлковый путь». Победителем гонки стал экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева, второе место у экипажа Андрея Каргинова, бронза — у Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто», четвёртое место занял экипаж молодого пилота Богдана Каримова. Экипаж Сергея Куприянова уверенно привёл свой газодизельный грузовик к пятому месту в соревновании.



Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто» столкнулся с проблемами во второй день гонки. Устранение технической проблемы (поломка пневмокомпрессора) отняло у механиков команды слишком много времени на точке сервиса, не позволившее им уложиться в так называемый Т-максимум (лимит времени между двумя спецучастками). Указанное обстоятельство уже не оставляло шансов талантливому белорусскому гонщику бороться за лидерство. Что касается Вязовича, то в субботу его экипаж выбрал в качестве ориентира машину Андрея Каргинова, и когда камазовец допустил навигационную ошибку, то белорус её повторил.



«Гонка интересная, много бездорожья, песков. Единственное, что круговую трассу хотелось бы заменить на что-то другое, чтобы организаторы в будущем разнообразили гонку. Сегодня повозились немного с двигателем — из-за температуры сбавляли скорость, но в целом всё хорошо. Мы сюда и приехали, чтобы протестировать машину. У моего штурмана Альберта Арсланова чувствуется рост, он становится опытнее, и на бахе «Арчеда» почти не было ошибок», — прокомментировал свою победу Мардеев.

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