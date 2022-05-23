«КАМАЗ-мастер» опередил «МАЗ-СПОРТавто» в первой совместной гонке 2022 года

В воскресенье, 22 мая, в Астраханской области завершилась баха «Арчеда», которую многие участники рассматривали как проверочную гонку перед ралли-марафоном «Шёлковый путь». Победителем гонки стал экипаж пилота команды «КАМАЗ-мастер» Айрата Мардеева, второе место у экипажа Андрея Каргинова, бронза — у Сергея Вязовича из «МАЗ-СПОРТавто», четвёртое место занял экипаж молодого пилота Богдана Каримова. Экипаж Сергея Куприянова уверенно привёл свой газодизельный грузовик к пятому месту в соревновании.
Алексей Вишневский из «МАЗ-СПОРТавто» столкнулся с проблемами во второй день гонки. Устранение технической проблемы (поломка пневмокомпрессора) отняло у механиков команды слишком много времени на точке сервиса, не позволившее им уложиться в так называемый Т-максимум (лимит времени между двумя спецучастками). Указанное обстоятельство уже не оставляло шансов талантливому белорусскому гонщику бороться за лидерство. Что касается Вязовича, то в субботу его экипаж выбрал в качестве ориентира машину Андрея Каргинова, и когда камазовец допустил навигационную ошибку, то белорус её повторил.
«Гонка интересная, много бездорожья, песков. Единственное, что круговую трассу хотелось бы заменить на что-то другое, чтобы организаторы в будущем разнообразили гонку. Сегодня повозились немного с двигателем — из-за температуры сбавляли скорость, но в целом всё хорошо. Мы сюда и приехали, чтобы протестировать машину. У моего штурмана Альберта Арсланова чувствуется рост, он становится опытнее, и на бахе «Арчеда» почти не было ошибок», — прокомментировал свою победу Мардеев.
- 23 мая 2022
-
13:28
-
12:23
-
11:24
-
11:15
-
10:52
-
09:30
-
01:11
-
00:26
- 22 мая 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:13
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:08
-
17:43
-
16:41
-
16:01
-
15:32
-
14:24