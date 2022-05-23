Леклер: после этого уикенда я чувствую себя лучше, чем после гонок в Имоле и Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что после схода с дистанции на Гран-при Испании он чувствует себя лучше, чем после того, как уступил Максу Ферстаппену в Имоле и Майами.
Леклер доминировал в гонке в Барселоне с поула на протяжении 26 кругов, пока у его болида не возникли проблемы с двигателем. Монегаскский гонщик был вынужден сойти с дистанции и таким образом записал на свой счёт первый сход в 2022 году. Эта неудача не только стоила ему победы в гонке, но и заставила его уступить лидерство в чемпионате сопернику Ферстаппену, который набрал 25 очков за свою четвёртую победу в сезоне.
«Скажем так, после этого уикенда я чувствую себя лучше, чем после двух последних уикендов. Конечно, есть проблема, которая возникла с машиной, и я очень разочарован, но, с другой стороны, думаю, что есть много позитивных моментов, кроме этого.
На протяжении всего уикенда мы показывали отличный темп, новый пакет обновлений сработал так, как и ожидалось. Мы были очень сильны. В таких ситуациях, думаю, хорошо смотреть на позитивные моменты, а их сегодня было много», — приводит слов Леклера Motorsport.
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