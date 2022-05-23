Хорнер: семь команд пропустят последние четыре гонки, чтобы уложиться в лимит расходов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что большинство команд должны будут пропустить последние четыре гонки в этом сезоне.
«Семь команд, вероятно, должны будут пропустить последние четыре гонки, чтобы уложиться в лимит расходов в этом году. Речь идёт не только о больших командах. Это команды с середины таблицы, которые действительно борются с инфляционными проблемами.
ФИА должна об этом позаботиться. Я знаю, что они относятся к этому серьёзно. Счета за электричество, расходы на жизнь растут в геометрической прогрессии, и Формула-1 не может это обойти. Грузоперевозки выросли в четыре раза, и мы не можем это контролировать», — приводит слова Хорнера BBC.
Ранее Хорнер признался, что его не удивили выступления «Мерседеса» в первых двух тренировках Гран-при Испании.
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