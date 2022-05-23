Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Испании: три пилота возглавляют таблицу

По итогам пятого этапа сезона-2022, Гран-при Майами, сразу два пилота получили штрафные баллы. Александер Албон по итогам гонки получил штраф в пять секунд и два штрафных балла в суперлицензию за многократные выезды за пределы трассы без уважительной причины. Аналогичный штраф в пять секунд получил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли за столкновение с Лэнсом Строллом, но, в отличие от тайского коллеги, в его суперлицензию добавили два штрафных балла.



При этом у Гасли за минувшую неделю один штрафной балл сгорел, так что на его счету теперь четыре балла.



После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 7 26 июня 2022 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 7 1 августа 2022 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 7 12 сентября 2022 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Серхио Перес «Ред Булл» 5 4 июля 2022 года — 4 балла Ландо Норрис «Макларен» 5 5 июня 2022 года — 3 балла Валттери Боттас «Альфа Ромео» 5 25 июня 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 5 10 октября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 4 10 октября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 3 12 сентября 2022 года — 1 балл Александер Албон «Уильямс» 3 3 июля 2022 года — 1 балл Льюис Хэмилтон «Мерседес» 2 18 июля 2022 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 2 8 мая 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 2 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 1 27 марта 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 1 3 июля 2022 года — 1 балл Джордж Расселл «Мерседес» 1 17 июля 2022 года — 1 балл