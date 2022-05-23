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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Испании: три пилота возглавляют таблицу

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Испании: три пилота возглавляют таблицу
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По итогам пятого этапа сезона-2022, Гран-при Майами, сразу два пилота получили штрафные баллы. Александер Албон по итогам гонки получил штраф в пять секунд и два штрафных балла в суперлицензию за многократные выезды за пределы трассы без уважительной причины. Аналогичный штраф в пять секунд получил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли за столкновение с Лэнсом Строллом, но, в отличие от тайского коллеги, в его суперлицензию добавили два штрафных балла.

При этом у Гасли за минувшую неделю один штрафной балл сгорел, так что на его счету теперь четыре балла.

После этих обновлений три гонщика продолжают возглавлять таблицу, имея по семь баллов. Это Юки Цунода, Лэнс Стролл и Макс Ферстаппен.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»726 июня 2022 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»71 августа 2022 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»712 сентября 2022 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»66 июня 2022 года — 3 балла
Серхио Перес«Ред Булл»54 июля 2022 года — 4 балла
Ландо Норрис«Макларен»55 июня 2022 года — 3 балла
Валттери Боттас«Альфа Ромео»525 июня 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»510 октября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»410 октября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»312 сентября 2022 года — 1 балл
Александер Албон«Уильямс»33 июля 2022 года — 1 балл
Льюис Хэмилтон«Мерседес»218 июля 2022 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»28 мая 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»226 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»127 марта 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»13 июля 2022 года — 1 балл
Джордж Расселл«Мерседес»117 июля 2022 года — 1 балл
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