«Так нельзя». Оруджев высказался о предложении Хэмилтона к команде сойти

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился своим мнением насчёт действий британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на первых кругах гонки Гран-при Испании в Барселоне.



После столкновения с Кевином Магнуссеном и вынужденного пит-стопа Хэмилтон оказался предпоследним и в такой ситуации предложил команде оформить сход, чтобы поберечь ресурс силовой установки. В итоге Льюис продолжил борьбу и финишировал в гонке пятым.



«В моей голове так делать нельзя. Это твоя работа, и Льюис за неё получает огромные деньги, так что надо выжимать максимум из каждой сложившейся ситуации. По такой логике все пилоты ниже очковой зоны могли бы сходить и сохранять мотор», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».