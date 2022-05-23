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«Так нельзя». Оруджев высказался о предложении Хэмилтона к команде сойти

«Так нельзя». Оруджев высказался о предложении Хэмилтона к команде сойти
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился своим мнением насчёт действий британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на первых кругах гонки Гран-при Испании в Барселоне.

После столкновения с Кевином Магнуссеном и вынужденного пит-стопа Хэмилтон оказался предпоследним и в такой ситуации предложил команде оформить сход, чтобы поберечь ресурс силовой установки. В итоге Льюис продолжил борьбу и финишировал в гонке пятым.

«В моей голове так делать нельзя. Это твоя работа, и Льюис за неё получает огромные деньги, так что надо выжимать максимум из каждой сложившейся ситуации. По такой логике все пилоты ниже очковой зоны могли бы сходить и сохранять мотор», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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