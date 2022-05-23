Феттеля обокрали в Испании, он самостоятельно пытался выследить воров

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель стал жертвой воров в Барселоне, сообщает GPFans.



Как сообщает источник, злоумышленники украли рюкзак из машины Себастьяна Феттеля, припаркованной около его отеля.



Себастьян Феттель самостоятельно попробовал отследить грабителей при помощи GPS — в рюкзаке находились наушники Apple, принадлежавшие Феттелю. Себастьян проследовал до точки GPS на своём электроскутере, однако по приезде немцу удалось обнаружить на месте только наушники, которые воры предусмотрительно оставили, забрав с собой рюкзак.



Местная полиция начала расследование инцидента.



По итогам Гран-при Испании Феттель финишировал 11-м. Победу в гонке отпраздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.