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Феттеля обокрали в Испании, он самостоятельно пытался выследить воров

Феттеля обокрали в Испании, он самостоятельно пытался выследить воров
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Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель стал жертвой воров в Барселоне, сообщает GPFans.

Как сообщает источник, злоумышленники украли рюкзак из машины Себастьяна Феттеля, припаркованной около его отеля.

Себастьян Феттель самостоятельно попробовал отследить грабителей при помощи GPS — в рюкзаке находились наушники Apple, принадлежавшие Феттелю. Себастьян проследовал до точки GPS на своём электроскутере, однако по приезде немцу удалось обнаружить на месте только наушники, которые воры предусмотрительно оставили, забрав с собой рюкзак.

Местная полиция начала расследование инцидента.

По итогам Гран-при Испании Феттель финишировал 11-м. Победу в гонке отпраздновал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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