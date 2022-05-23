Бинотто высказался о проблемах Сайнса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о проблемах Карлоса Сайнса, с которыми испанец столкнулся в последних гонках.



«Шарль пилотирует великолепно и проводит невероятный сезон. Он способен управлять машиной с агрессивным балансом, чего, к сожалению, пока не удаётся делать Карлосу Сайнсу. Думаю, что Карлосу немного не хватает опыта. Инстинктивный стиль Шарля даёт гораздо больше, чем взвешенный подход к изучению данных со стороны Сайнса, у которого пока нет желаемого эффекта», — приводит слова Маттиа Бинотто Motor Sport Magazine.



Напомним, по итогам Гран-при Испании Карлос Сайнс финишировал на четвёртой позиции. Сайнса на протяжении последних нескольких гонок преследуют неудачи, включая два схода — на этапах в Эмилии-Романье и Австралии.