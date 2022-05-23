Бинотто высказался о проблемах Сайнса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался о проблемах Карлоса Сайнса, с которыми испанец столкнулся в последних гонках.
«Шарль пилотирует великолепно и проводит невероятный сезон. Он способен управлять машиной с агрессивным балансом, чего, к сожалению, пока не удаётся делать Карлосу Сайнсу. Думаю, что Карлосу немного не хватает опыта. Инстинктивный стиль Шарля даёт гораздо больше, чем взвешенный подход к изучению данных со стороны Сайнса, у которого пока нет желаемого эффекта», — приводит слова Маттиа Бинотто Motor Sport Magazine.
Напомним, по итогам Гран-при Испании Карлос Сайнс финишировал на четвёртой позиции. Сайнса на протяжении последних нескольких гонок преследуют неудачи, включая два схода — на этапах в Эмилии-Романье и Австралии.
- 23 мая 2022
-
20:45
-
20:43
-
20:37
-
19:47
-
18:51
-
17:36
-
16:37
-
15:33
-
14:57
-
14:00
-
13:28
-
12:23
-
11:24
-
11:15
-
10:52
-
09:30
-
01:11
-
00:26
- 22 мая 2022
-
23:38
-
22:25
-
21:13
-
20:46
-
20:41
-
20:36
-
20:19
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:42
-
19:05
-
18:52
-
18:42