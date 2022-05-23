Шульмейстер: Магнуссен виноват больше, чем Хэмилтон

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер прокомментировал инцидент между пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном, произошедший на первом круге Гран-при Испании.
«Мне кажется, это был гоночный инцидент. Почему так поступил Магнуссен? Это десятая часть секунды, когда пилот принимает решение, и, возможно, он делает это на инстинкте, а осмыслить ситуацию может лишь позже. Если вы помните, то сразу после инцидента Магнуссен связался с командой и дал понять, что он обвиняет Хэмилтона в этом контакте. Но мне кажется, что это было сказано на эмоциях.
С точки зрения зрителя, посмотрев со всех картинок, которые я увидел, могу сказать, что Хэмилтон был на своей траектории и ничего такого не делал для того, чтобы выбить Магнуссена с трассы. Гоночные правила гласят: при обходе обгоняемый пилот обязан оставить пространство обгоняющему как минимум в один автомобиль от своего до белой линии, которая ограничивает гоночную дорожку. Я не вижу никаких проблем — это был реальный гоночный инцидент, в котором Магнуссен виноват больше, чем Хэмилтон», — сказал Шульмейстер в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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