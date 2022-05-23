«Я был на 20 км/ч медленнее всех остальных». Албон пожаловался на износ шин в Испании

Пилот «Уильямса» Александер Албон пожаловался на запредельную деградацию шин на Гран-при Испании.



«Уже на установочном круге я чувствовал деградацию резины. В гонке было то же самое. Мы провели четыре пит-стопа, но могли остановиться пять, шесть раз, и я был бы быстрее. Это что-то невероятное. Думаю, в третьем и девятом поворотах я был на 20 км/ч медленнее всех остальных, у меня возникали проблемы. Обычно у нас не всё так плохо. Думаю, мы что-то упустили, потому что это ненормально.



Я ехал так медленно, как только мог, но шины всё равно изнашивались. Речь не о том, чтобы беречь резину, первые три круга я проехал на 2,5-3 секунды медленнее, чем обычно, а деградация всё равно была огромной. Я терял темп секундами с первого же круга. Странно. Мы ждали, что износ будет большим, но не настолько», — приводит слова Албона RaceFans.