Шульмейстер: Хэмилтон давным-давно может себе позволить всё

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер высказался о желании пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона сойти с дистанции в начале гонки Гран-при Испании.
Хэмилтон на первом круге столкнулся с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном, после чего был вынужден заехать на пит-стоп с проколом. После этого инцидента британец сказал по радио, что на месте команды он бы поберёг мотор, намекнув на то, что им стоит закончить гонку досрочно.
«Льюис давным-давно может себе позволить всё. Он настолько великий, что может делать всё что угодно. Но он абсолютно нормальный человек и в то же время великий пилот современной Формулы-1. То, что команда не пошла у него на поводу — это правильно. Его скорость была просто блестящей! Слава богу, машина наконец-то может показать свою реальную скорость. Если бы не Перес, который на последних кругах надел новый мягкий комплект, то Хэмилтон мог закончить гонку с лучшим кругом. В начале чемпионата никто об этом и подумать не мог», — сказал Шульмейстер в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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