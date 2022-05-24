Шульмейстер: «Феррари», как минимум в квалификации, самая быстрая машина чемпионата

Известный российский автогонщик Борис Шульмейстер поделился мнением о выступлениях «Феррари» в нынешнем сезоне. До этапа в Испании «Феррари» возглавляла оба зачёта чемпионата мира, однако после гонки в Барселоне лидерство перешло к «Ред Булл» и Максу Ферстаппену.



«Безусловно, сейчас «Феррари», как минимум в квалификации, самая быстрая машина чемпионата. Что касается гоночного ритма, его никто не понимает, потому что машина очень жёстко обходится с шинами: не очень понятно, смогли они решить эту проблему или нет. По скорости Сайнса вывод сделать невозможно, потому что его преследует куча невынужденных ошибок. А вот у Леклера скорость есть, и жалко, что он не смог финишировать на Гран-при Испании — мы бы тогда поняли, что происходит с покрышками», — сказал Шульмейстер в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.