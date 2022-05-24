«Мерседес» планирует привезти обновления на Гран-при Монако

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин намекнул, что команда привезёт пакет обновлений на Гран-при Монако.
«Самое обнадёживающее, что мы видим, это улучшение темпа, которое было у нас в этот уикенд. Много тяжёлой работы было сделано, чтобы понять проблемы и привезти верные обновления для гонки в Испании. Теперь мы видим путь, по которому можем выйти на позиции, в которых мы можем бороться за поул и побеждать. У нас есть несколько необычных трасс, начиная с Монако, где нам нужно больше сосредоточиться на работе с низкой скоростью, но у нас есть новинки, которые, мы надеемся, помогут в этом отношении.
После нескольких трудных месяцев в Брэкли и Бриксуорте было здорово почувствовать, что мы снова участвуем в гонках, мы полны решимости участвовать в битве за титулы, и сегодняшний день вселил в нас веру, что мы можем сделать это», — цитирует Шовлина Daily Star.
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