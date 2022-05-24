Сайнс: мне очень трудно управлять новой машиной. Это новый вызов в моей карьере

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своих выступлений в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Это было нелегко. Как вы, вероятно, можете видеть по моим ошибкам, мне очень трудно управлять этой машиной и понять, как извлечь из неё максимум.



Это совершенно новый вызов в моей карьере в Формуле-1. Мне приходится мыслить нестандартно, управлять автомобилем нестандартно, а это влечет за собой ошибки, это влечет за собой необходимость учиться тому, чему я должен учиться.



Я делаю всё, чтобы попытаться бороться с этим и постараться сделать так, чтобы всё изменилось как можно скорее. Но я думаю, что в будущем всё изменится — внезапно или постепенно. Мне просто нужно не опускать голову», — приводит слова Сайнса The Race.