Сайнс: мне очень трудно управлять новой машиной. Это новый вызов в моей карьере
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался по поводу своих выступлений в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Это было нелегко. Как вы, вероятно, можете видеть по моим ошибкам, мне очень трудно управлять этой машиной и понять, как извлечь из неё максимум.
Это совершенно новый вызов в моей карьере в Формуле-1. Мне приходится мыслить нестандартно, управлять автомобилем нестандартно, а это влечет за собой ошибки, это влечет за собой необходимость учиться тому, чему я должен учиться.
Я делаю всё, чтобы попытаться бороться с этим и постараться сделать так, чтобы всё изменилось как можно скорее. Но я думаю, что в будущем всё изменится — внезапно или постепенно. Мне просто нужно не опускать голову», — приводит слова Сайнса The Race.
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