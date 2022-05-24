Лука де Мео высказался по поводу будущего Алонсо и Пиастри в «Альпин»

Генеральный директор «Рено» Лука де Мео дал комментарий по поводу будущего Фернандо Алонсо в «Альпин».
«Мы очень любим Фернандо. Нам придётся найти решение для всех, потому что у нас также есть Эстебан и Оскар, которые очень хороши. Мы хотим защитить наших гонщиков и найти идеальное решение для всех. Я думаю, что Фернандо проделал и продолжает делать невероятную работу. Мы объединили опыт Алонсо с молодостью Окона, а теперь в команду вступает Пиастри. Найти место для них троих — сложная задача. Решение не будет на 100% приятным для всех, но мы считаем, что должны дать каждому из них возможность.
Фернандо 41 год, а Пиастри 21 год. Придёт момент перемен, но Фернандо — легенда, и мы не можем относиться к нему так, как будто он просто обычный сотрудник «Альпин», — приводит слова де Мео GPFans.
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