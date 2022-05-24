Вассёр ответил на угрозы Хорнера, что команды Формулы-1 не впишутся в потолок расходов
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Босс «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр ответил руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру, который ранее выразил мнение, что большинство команд должны будут пропустить последние четыре гонки в этом сезоне из-за большого роста инфляции.
«Инфляция не имеет ничего общего с форс-мажором. Пандемия была форс-мажором. Инфляция — это нормальный процесс.
Команды, у которых не так много возможностей для совершенствования, могут реагировать на неё очень легко — просто закрыть аэродинамическую трубу и производить меньше деталей.
Если мы сейчас откажемся от правил, это будет конец бюджетного ограничения», — приводит слова Вассёра GPFans.
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