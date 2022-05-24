В «Альпин» выступили против повышения лимита бюджета

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что ФИА не должна увеличивать лимит бюджетов команд Формулы-1.

«Мы определили наши бюджеты заранее, мы как бы предвидели небольшую инфляцию. Инфляция не просто подкралась к нам. Если мы можем это сделать, то наверняка и другие смогут. Я не сторонник простого увеличения лимита.



Когда стоимость грузоперевозок увеличивается на € 2,5 или € 3,5 млн, а бюджет на развитие составляет € 20 млн, можете ли вы не делать бюджет на развитие € 17 млн и всё равно оставаться в рамках лимита? Можете. Но это ограничивает ваше развитие. Поэтому гораздо проще, если у вас есть деньги, обратиться в ФИА и пролоббировать повышение лимита, сохранив бюджет на разработку прежним», — приводит слова Зафнауэра GPblog.